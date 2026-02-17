JO 2026/Biathlon-Le relais masculin tricolore champion olympique, la France bat son record de médailles aux Jeux d'hiver

(Actualisé avec détails, déclarations)

Le relais masculin français de biathlon a remporté mardi son premier titre olympique, permettant à la France de décrocher une 16e médaille aux Jeux olympiques de Milan-Cortina et de battre son record des JO d'hiver précédemment établi en 2014 et 2018.

Le relais composé de Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet et Eric Perrot a devancé la Norvège (+ 9''8) et la Suède (+ 57''5). Grâce à sa huitième médaille, Quentin Fillon Maillet devient le Français le plus récompensé aux Jeux d'hiver, devant Martin Fourcade, et rejoint au sommet les escrimeurs Roger Ducret et Philippe Cattiau, été et hiver confondus.

Sur la deuxième marche du podium en 2022, les Français ont obtenu la première médaille d'or tricolore dans le relais masculin.

La course avait pourtant mal commencé avec le tour de pénalité du premier relayeur Fabien Claude sur le tir debout. Il a passé le relais à Emilien Jacquelin en 13e position, à 50 secondes de la tête.

Mais ce dernier, fort de sa médaille de bronze sur la poursuite de dimanche, a continué sur sa lancée. Le biathlète de Villard-de-Lans (Isère) a réalisé une remontée fantastique, autant porté par sa vitesse à ski que derrière la carabine, pour transmettre le témoin en première position.

"Je connais trop bien mon sport pour savoir qu'un relais, même avec un tour de pénalité, ce n'est pas la mort, rien n'est fait", a réagi Emilien Jacquelin sur France TV. "J'ai attaqué mon relais en essayant de lisser mon effort. Dès le premier tour, j'ai vu que je reprenais du temps. Le (tir) couché, je l'ai fait comme tous ces derniers jours. Deuxième tour, je trouvais que ça ne skiait pas assez vite, pourquoi attendre ?"

Malgré une balle de pioche lors de ses deux tirs, Quentin Fillon Maillet a conservé la tête de course au moment de passer le relais au dernier relayeur Eric Perrot.

Le leader du classement général de la Coupe du monde, seul nouveau membre du relais par rapport à l'argent de 2022, a été parfait sur son premier tir pour creuser l'écart. Ses deux pioches sur l'ultime tir n'ont eu aucune conséquence.

Ressorti du pas de tir avec 8''5 d'avance sur le Norvégien Vetle Christiansen, Eric Perrot a réussi à préserver ce pécule jusqu'à la ligne d'arrivée.

"Le relais, c'est un titre qui n'a jamais été fait par l'équipe de France masculine de biathlon. Médaille d'or, c'est incroyable", a poursuivi Emilien Jacquelin.

(Reportage de Philip O'Connor, version française Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)