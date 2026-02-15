 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

JO 2026/Biathlon-L'Italienne Vittozzi championne olympique de la poursuite, Jeanmonnot 4e
information fournie par Reuters 15/02/2026 à 15:31

L'Italienne Lisa Vittozzi a été sacrée dimanche championne olympique de la poursuite à Anterselva (Italie) devant la Norvégienne Maren Kirkeeide (+28''8) et la Finlandaise Suvi Minkkinen (+34''3).

L'équipe de France de biathlon n'a pas terminé sur le podium pour la première fois depuis le début des Jeux olympiques de Milan-Cortina, puisque Lou Jeanmonnot (+49''4) et Océane Michelon (+57'1) ont pris respectivement la quatrième et la cinquième place.

Cinquième à s'élancer avec 41 secondes de retard sur Maren Kirkeeide, car l'ordre de départ de la poursuite conserve les écarts à l'arrivée du sprint, Lisa Vittozzi a été parfaite derrière la carabine pour s'offrir son premier titre olympique.

Alors qu'elles s'élançaient respectivement en deuxième et troisième position, Océane Michelon et Lou Jeanmonnot ont lâché trop de balles pour espérer de nouveau monter sur la boîte. La première a commis quatre erreurs au tir et la seconde trois, dont une sur son ultime tir alors qu'elle était à la lutte pour le podium.

Suvi Minkkinen décroche à 31 ans sa première médaille olympique avec le bronze, tandis que Maren Kirkeeide enchaîne au lendemain de sa victoire sur le sprint.

(Reportage de Philip O'Connor, version française Vincent Daheron, édité par Benjamin Mallet)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le clarinettiste Michel Portal, figure du jazz contemporain, le 6 mai 2021 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )
    Le musicien Michel Portal, figure inclassable du jazz contemporain, est mort à 90 ans
    information fournie par AFP 15.02.2026 15:37 

    Le clarinettiste Michel Portal, figure du jazz contemporain et compositeur touche-à-tout passé par la musique classique, est mort à l'âge de 90 ans après une longue carrière multi-récompensée. Reconnu pour sa polyvalence de genres et d'instruments - il jouait aussi ... Lire la suite

  • Vue aérienne de la Garonne en crue à Tonneins, dans le Lot-et-Garonne, le 13 février 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )
    "C'est un océan": la Garonne toujours en alerte rouge crues, avant de nouvelles pluies
    information fournie par AFP 15.02.2026 15:13 

    "Regardez autour de vous, c'est un océan": la Garonne, dont la forte crue a atteint un "plateau" dimanche, a été maintenue en vigilance rouge face à la menace de nouvelles intempéries la semaine prochaine en France, quatre départements du nord-est étant en vigilance ... Lire la suite

  • Nottingham Forest tient son nouvel entraîneur
    Nottingham Forest tient son nouvel entraîneur
    information fournie par So Foot 15.02.2026 14:55 

    En course pour une double relégation en une seule saison ? Remercié par Wolverhampton en novembre dernier, Vítor Pereira a déjà retrouvé un poste en Premier League . Le technicien portugais va prendre la suite de Sean Dyche, viré ce vendredi par Nottingham Forest ... Lire la suite

  • Rennes vole au secours de Brice Samba
    Rennes vole au secours de Brice Samba
    information fournie par So Foot 15.02.2026 14:43 

    Sacré semaine pour Brice Samba. Mis à l’écart à Lens la semaine passée, le gardien rennais a brillé vendredi soir dans la victoire des siens face au PSG . De quoi retrouver le sourire quelques instants, avant de voir la chaîne L’Équipe l’accuser de sorties régulières ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank