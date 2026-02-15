JO 2026/Biathlon-L'Italienne Vittozzi championne olympique de la poursuite, Jeanmonnot 4e

L'Italienne Lisa Vittozzi a été sacrée dimanche championne olympique de la poursuite à Anterselva (Italie) devant la Norvégienne Maren Kirkeeide (+28''8) et la Finlandaise Suvi Minkkinen (+34''3).

L'équipe de France de biathlon n'a pas terminé sur le podium pour la première fois depuis le début des Jeux olympiques de Milan-Cortina, puisque Lou Jeanmonnot (+49''4) et Océane Michelon (+57'1) ont pris respectivement la quatrième et la cinquième place.

Cinquième à s'élancer avec 41 secondes de retard sur Maren Kirkeeide, car l'ordre de départ de la poursuite conserve les écarts à l'arrivée du sprint, Lisa Vittozzi a été parfaite derrière la carabine pour s'offrir son premier titre olympique.

Alors qu'elles s'élançaient respectivement en deuxième et troisième position, Océane Michelon et Lou Jeanmonnot ont lâché trop de balles pour espérer de nouveau monter sur la boîte. La première a commis quatre erreurs au tir et la seconde trois, dont une sur son ultime tir alors qu'elle était à la lutte pour le podium.

Suvi Minkkinen décroche à 31 ans sa première médaille olympique avec le bronze, tandis que Maren Kirkeeide enchaîne au lendemain de sa victoire sur le sprint.

(Reportage de Philip O'Connor, version française Vincent Daheron, édité par Benjamin Mallet)