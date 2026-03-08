 Aller au contenu principal
Jeux paralympiques: Cécile Hernandez, l'or du plaisir partagé
08/03/2026 à 20:36

La Française Cécile Hernandez sur le podium après son titre paralympique en snowboard cross, le 8 mars 2029 à Cortina d'Ampezzo (Italie) ( AFP / JEFF PACHOUD )

La Française Cécile Hernandez sur le podium après son titre paralympique en snowboard cross, le 8 mars 2029 à Cortina d'Ampezzo (Italie) ( AFP / JEFF PACHOUD )

En larmes au moment d'enlacer sa fille, venue célébrer son deuxième titre paralympique d'affilée en snowboard cross, la Française Cécile Hernandez a vécu dimanche un rêve double à Cortina.

Regard tourné en permanence vers l'adolescente de 18 ans, la snowboardeuse de 51 ans n'a pas caché son émotion au moment d'entonner la Marseillaise, la première pour les Bleus en Italie, et quatre ans après son premier titre à Pékin.

"Je m'étais promis de ne pas pleurer, d'avoir un sourire +Email Diamant+ mais non j'ai pleuré, c'est en la regardant, elle, que je réalise qu'on l'a fait", a déclaré Cécile Hernandez après son podium.

Après une demi-finale maîtrisée, quand deux concurrentes avaient chuté, la sportive, qui vit avec une sclérose en plaques, a laissé planer un peu de suspense en finale, parfois talonnée de près par l'Américaine Kate Delson, finalement deuxième.

"Hier (samedi, lors des qualifications), je n'étais pas dedans, je n'ai pas fait mon snowboard, a-t-elle expliqué. Alors ce matin j'ai prévenu tout le monde, j'ai dit je ne vais parler à personne aujourd'hui".

- "Je ne pensais pas pouvoir ressentir ça" -

Seule entorse à cette règle, "je suis restée deux secondes pour voir ma fille car j'avais besoin de cette énergie. C'était mon rêve ultime de la voir sauter dans mes bras".

Un rêve réalisé quelques minutes après son arrivée.

"Je suis tellement fière d'elle, de ce qu'elle fait avec son handicap, son âge, moi, je ne savais pas que je pouvais ressentir ça une fois dans ma vie", a déclaré Victoire-Eleonore, 18 ans, débordée par l'émotion.

"Elle a fait beaucoup de sacrifices, depuis qu'elle a six ans je suis sur le circuit, reprend Cécile Hernandez, également quintuple championne du monde, je suis hyper exigeante avec elle, je sais que c'est parfois difficile".

Difficile, la préparation l'a été aussi pour la porte-drapeau de la délégation tricolore, victime de plusieurs blessures, de conditions de préparation qui ne lui convenaient plus, tout en devant s'adapter à une maladie évolutive.

Au point d'avoir songé à arrêter sa carrière il y a quelques mois.

"Je me souviens, j'étais dans ma voiture, on m'appelle pour me demander si ça va et je me suis mise à pleurer, racontait-elle il y a quelques semaines à l'AFP. Mon préparateur mental m'a dit que maintenant, j'avais besoin d'un psychologue car il y avait une dualité entre ma passion et mon bien-être mental".

"On s'est recentré sur pourquoi je faisais du snowboard, pourquoi j'aimais ça. A partir de là, quand j'ai retrouvé le plaisir, je me suis dit j'y vais et plus rien ne va m'arrêter pour aller jusqu'aux Jeux".

Dimanche, le plaisir retrouvé a été récompensé, et surtout partagé.

L'offre BoursoBank