Jeux de Playstation trop chers: Sony visé par un procès à 2 milliards de livres à Londres

( AFP / KAZUHIRO NOGI )

Le géant japonais du divertissement Sony sera en procès à Londres à partir de mardi, accusé d'avoir abusé de sa position dominante pendant des années pour surfacturer les joueurs britanniques de Playstation, dans une action collective à près de deux milliards de livres.

Depuis près de dix ans, le groupe "exploite ses clients au Royaume-Uni en leur faisant payer trop cher les jeux Playstation en version numérique ainsi que le contenu additionnel dans les jeux", expliquent les plaignants sur un site internet dédié à la procédure.

"Cette action en justice vise à mettre un terme à cette pratique et à obtenir une indemnisation", ajoute auprès de l'AFP la spécialiste des droits des consommateurs Alex Neill, qui a lancé l'action.

Le "Playstation Store" est la boutique numérique officielle sur laquelle les joueurs peuvent acheter les classiques de Sony, de Gran Turismo à God of War, mais aussi les productions d'autres studios comme Call of Duty, GTA ou Assassin's Creed.

"Sony détient quasiment le monopole de la vente de jeux numériques" pour sa console, ce qui lui permet de dicter les prix et de "prélever une commission de 30%" sur les achats, expliquent les plaignants.

Ils comparent notamment ce taux aux plateformes de distribution de jeux PC, soumises à davantage de concurrence et pratiquant, selon eux, une commission plus faible de l'ordre de 12% à 20%.

En outre, "les jeux sont désormais conçus pour inciter les joueurs à dépenser autant d'argent que possible (y compris les enfants)", notamment pour "progresser, débloquer davantage de fonctionnalités ou personnaliser leur expérience avec de nouveaux personnages ou armes", selon le site des plaignants.

La plainte avait été déposée en 2022 au Tribunal d'appel de la concurrence de Londres. Alex Neill dit agir au nom de quelque 12,2 millions de personnes - ce type de procédure inclut par défaut tous les clients potentiellement concernés, sauf s'ils en sortent volontairement.

Le préjudice est chiffré à 1,97 milliard de livres (2,27 milliards d'euros) avec les intérêts. Cette somme astronomique est plus faible que les 5 milliards de livres initialement évoqués dans ce dossier.

Contacté par l'AFP, Sony n'avait pas immédiatement répondu.

Dans une affaire similaire, le géant américain Apple a perdu en octobre un procès à Londres, en raison là aussi de commissions jugées trop élevées sur son magasin d'applications, qui pourrait le conduire à devoir rembourser des millions d'utilisateurs - le groupe avait dit vouloir faire appel.