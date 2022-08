Jets privés : "Dans la grande majorité, ce sont des vols commerciaux, créateurs d'emploi", assure Olivier Véran

Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran le 29 juillet 2022. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Faut-il réguler, voire carrément interdire, les jets privés, ces déplacement à l'empreinte carbone élevée dont des célébrités, personnalités politiques et grands patrons sont friands ? Le ministre des Transports, Clément Beaune, a assuré à la presse qu'il travaillait depuis juillet sur une régulation des vols privés. Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a réagi ce mardi 23 août sur France Inter.

"Le jet a valeur de symbole, c'est important. Il ne faut pas que les Français aient le sentiment que ce sont toujours les mêmes à qui on demanderait des efforts - les catégories populaires, les classes moyennes. On peut comprendre qu'un Français qui fait attention dans son quotidien, qui réduit sa consommation énergétique, qui est attentif, qui achète du bio, qui fait attention aux emballages plastiques, soit heurté par le fait que certains de ses concitoyens puissent prendre un jet privé pour faire des sauts de puce allant d'un lieu à un autre", a-t-il concédé.

"Pour autant, les jets privés, ce n'est pas ça dans la grande majorité des cas : ce sont des vols commerciaux, on envoie des équipes sur place avec une réactivité qui est importante, c'est créateur d'emploi, il ne s'agit pas d'interdire cela. L'usage privé du jet privé est une toute petite partie de l'usage du jet, lui-même une toute petite partie de l'usage de l'avion, qui est lui-même une toute petite partie des émissions de CO2. On sait que ce n'est pas ça qui va tout d'un coup refroidir la planète", a précisé Olivier Véran, avant de conclure que la concertation au niveau européen demandée par Clément Beaune "peut avoir son sens."

"On ne peut plus tolérer"

Sur BFMTV, Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts - qui souhaite bannir les jets privés -, a estimé qu'"on ne peut plus tolérer que des personnes crament en quelques vols par semaine l'équivalent de consommation d'un Français moyen sur 50 ans. Ca n'est plus possible. L'écologie est une question profondément liée aux inégalités. Je parle des jets privés, on pourrait parler des méga yachts. A Marseille, qui respirent les fumées des méga yachts ? Les habitants des quartiers populaires des corniches. Quand le gouvernement n'agit pas, ce sont les plus vulnérables qui en pâtissent", a-t-il déploré.

Le secteur aérien est responsable de 2 à 3% des émissions mondiales de CO2 mais selon un rapport de Transport and Environment, qui regroupe des ONG européennes du secteur, publié en mai, les vols privés ont une empreinte carbone par passager 5 à 14 fois supérieure aux vols commerciaux et 50 fois supérieure au train. L'aviation privée est d'ailleurs en plein essor depuis la pandémie, ses clients souhaitant éviter les suppressions de vols et la promiscuité face au virus.