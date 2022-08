Jets privés : Clément Beaune veut "encadrer ces vols privés au niveau européen"

Le ministre des Transports, Clément Beaune ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"Quand chaque Français fait des efforts dans son quotidien, ceux qui peuvent le plus et polluent le plus doivent aussi agir ", a estimé le ministre des Transports, Clément Beaune, auprès du Figaro dimanche 21 août.

La polémique enfle autour des jets privés. Alors que la pression s'amplifie sur les célébrités, personnalités politiques et grands patrons pour limiter leur déplacement à l'empreinte carbone élevée, le ministre des Transports, Clément Beaune, a assuré auprès du Figaro qu'il travaillait depuis juillet sur une régulation des vols privés.

"Quand chaque Français fait des efforts dans son quotidien, ceux qui peuvent le plus et polluent le plus doivent aussi agir ", a-t-il affirmé , dimanche 21 août. "Il faut changer les comportements et fixer des règles encadrant ces vols privés, au niveau européen, c'est utile et nécessaire", a fait savoir le ministre.

Julien Bayou veut "bannir les jets privés"

Le secteur aérien est responsable de 2 à 3% des émissions mondiales de CO2 mais selon un rapport de Transport and Environment, qui regroupe des ONG européennes du secteur, publié en mai les vols privés ont une empreinte carbone par passager 5 à 14 fois supérieure aux vols commerciaux et 50 fois supérieure au train. L'aviation privée est d'ailleurs en plein essor depuis la pandémie, ses clients souhaitant éviter les suppressions de vols et la promiscuité face au virus.

Selon Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts, " il est temps de bannir les jets privés ", a-t-il estimé auprès de Libération. " C'est la mesure qui pénalise le moins de monde pour l'impact le plus grand et le plus immédiat en faveur du climat. C'est une question de justice ", a-t-il justifié. Clément Beaune ne partage pas cet avis : "'bannir' les jets : ça veut dire quoi ? C'est un pur slogan, absurde et abstrait."

"En Europe, les trois quarts de ces vols pourraient être faits en train", a dénoncé début août William Todts, directeur exécutif de Transport and Environment. Selon lui, les propriétaires de jets devraient au minimum exiger qu'ils fonctionnent aux biocarburants plutôt qu'au kérosène, car cela pousseraient les avionneurs à développer ces technologies.