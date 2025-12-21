Jesse Lingard raconte son expérience au FC Séoul
Un homme changé.
Dans un entretien accordé au Guardian ce dimanche, Jesse Lingard est revenu sur son expérience de deux ans au sein du club coréen qu’il a quitté sur un ultime but, une célébration moonwalk et quelques larmes lors de sa dernière sortie face à Melbourne City en Ligue des champions asiatique le 10 décembre dernier (1-1). « J’ai pleuré quand j’ai quitté United, explique Lingard. Et j’ai tissé des liens si forts avec les joueurs et les supporters à Séoul, au cours de ces deux dernières années, que cela allait forcément être émouvant. Je pense avoir laissé un héritage solide. » …
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
