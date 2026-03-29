Jermain Defoe devient entraîneur

Jermain, Jermain, Une java ou un tango, C’est du pareil au même, Pour te dire que je t’aime Qu’importe le tempo ! Jermain Defoe devient l’entraîneur du Woking FC. L’ancien attaquant international anglais commence sa première expérience sur un banc de touche à 43 ans. Son nouveau club évolue en milieu de tableau de cinquième division anglaise.

Dans le top 10 des meilleurs buteurs de Premier League

La ville est située à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de West Ham, où Jermain Defoe a fait ses premiers pas de footballeur professionnel. Après les Hammers, l’actuel dixième meilleur buteur de l’histoire de Premier League s’était notamment envolé à Tottenham, Sunderland et Bournemouth. Après Steven Gerrard, Wayne Rooney et Frank Lampard, un autre Anglais des années 2000 s’empare d’un banc de touche.…

UL pour SOFOOT.com