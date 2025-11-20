Jérémy Gélin devrait faire son retour en Ligue 2
Le mercato, c’est aussi en novembre.
Sans club depuis son départ de Panserraikos, club de première division grecque, cet été, Jérémy Gélin devrait faire son retour sur les pelouses françaises. Comme annoncé par Ici Armorique et selon nos informations, le défenseur de 28 ans devrait s’engager avec l’AS Nancy Lorraine cette semaine. …
CG pour SOFOOT.com
