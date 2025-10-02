Jérémie Boga : « Des dribbleurs, il y en aura toujours »

Alors que le nouveau numéro de So Foot consacre sa Une aux dribbleurs, Jérémie Boga, le manieur de ballon de l’OGC Nice, revient sur son rapport au dribble, de son quartier marseillais au centre de formation de Chelsea. De retour en Ligue 1 depuis trois ans après des expériences en Angleterre, en Espagne et en Italie, l’international ivoirien de 28 ans l’affirme : la France est la patrie européenne du dribble.

Quand as-tu compris que le dribble était ton truc ?

Tout petit. J’avais tout le temps le ballon dans les pieds, au quartier, sur la route de l’école, au club (à l’ASPTT Marseille, NDLR), partout. Je faisais des une-deux avec ce que je trouvais. Toutes les occasions de provoquer l’adversaire étaient bonnes pour moi. On habitait dans le quartier Bengale, dans le 9 e arrondissement, et à l’époque, il n’y avait pas de city-stade chez nous. On avait donc créé un terrain avec les angles des immeubles. Même avec rien, on savait s’amuser.…

Propos recueillis par Léo Ruiz pour SOFOOT.com