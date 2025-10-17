Jenni Hermoso et Mapi León font leur retour en sélection espagnole
La trêve des retours.
Après trois années de tourmente politique et sociale autour de l’équipe féminine espagnole, toutes les joueuses initialement membres du groupe des « Las 15 » – 15 joueuses ayant décidé de boycotter la sélection pour dénoncer des conditions peu propices à la performance – retrouvent enfin le giron de la sélection. Mapi León, dernière protestataire du groupe et solide défenseure du Barça, signe son retour après trois ans d’absence, depuis la défaite en quarts de finale de l’Euro face à l’Angleterre en juillet 2022.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer