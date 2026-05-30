Jean-Pierre Rivère demande des comptes à l'OM
Rivère balance un torrent de reproches. Ce vendredi soir, Nice a sauvé sa peau. Grâce à une victoire en barrage d’accession face à Saint-Étienne, les Aiglons joueront en Ligue 1 la saison prochaine. Ce dénouement heureux n’a pas empêché Jean-Pierre Rivère de pester en zone mixte contre … l’Olympique de Marseille . Ses reproches concernent l’arrivée de Grégory Lorenzi chez les Phocéens en tant que directeur sportif alors que celui-ci avait trouvé un accord au préalable avec le Gym.
Le président de Nice l’assure : « le contrat avec Lorenzi était signé.» « On a signé un contrat avec une clause qui était que si on tombait en Ligue 2, il avait la possibilité de se désister », déclare Jean-Pierre Rivère dans des propos rapportés par Rmc Sport . Quinze jours après cet accord, Grégory Lorenzi appelle le dirigeant niçois et demande à le voir. …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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