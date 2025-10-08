Jean-Philippe Mateta raconte son bizutage raté chez les Bleus

Jean-Philippe Mateta, Jean-Philippe Smet ou les deux.

Nouveau vent de fraîcheur de cette trêve internationale chez les Bleus, Jean-Phillipe Mateta a effectué ce mercredi sa conférence de presse inaugurale à l’occasion de sa première convocation . Si le joueur de 28 ans a avoué que les caméras n’étaient « pas son fort » , cela s’est davantage manifesté lors de son bizutage sur l’incontournable musique Champs-Élysées de Joe Dassin, qui ne s’est pas passé comme prévu selon l’attaquant : « Le plus dur c’est le bizutage, c’est pas facile de chanter. Ça a pas trop été un succès, j’ai oublié les paroles . » …

KM pour SOFOOT.com