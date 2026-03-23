Jean-Michel Aulas : un président n'est pas un maire

Favori des sondages depuis l'annonce de sa candidature, Jean-Michel Aulas a échoué à ravir la mairie de Lyon, dernier objectif de sa longue vie. L'ancien président de l'OL restera dans les mémoires comme un président de l'OL, pas comme un maire.

Les déserts n’arrêtent que ceux qui ont soif. À son grand âge et après tant d’acquis, Jean-Michel Aulas aurait pu la couler douce, se reposer sur ses acquis et écrire ses mémoires. Au lieu de ça, l’ancien président de l’Olympique lyonnais a décidé de partir dans un dernier défi : ravir la mairie de sa ville. Au bout d’une campagne aussi laborieuse que la saison de son club, le jour de son 77 e anniversaire précipite son crépuscule au lieu de consacrer sa gloire. Pour 2 762 voix, Jean-Michel Aulas échoue.

Une campagne municipale n’est pas un match de football

Tout avait pourtant bien commencé pour le natif de L’Arbresle. En février 2025, il sonde sa popularité et esquisse son projet au Figaro , où il dit réfléchir à sa candidature. Il commande des sondages, forme son équipe, reçoit le feu vert reçu également par le rugbyman-businessman Serge Blanco, vainqueur à Biarritz, ou Bernard Tapie avant lui. Il a le soutien d’une large frange de l’électorat de la droite et du centre lyonnais, critiques de la politique du maire sortant Grégory Doucet. Laurent Wauquiez, président de région, l’adoube rapidement. Tous l’attendent comme le « Président » qu’il fût, le pensant capable de réaliser en politique ce qu’ils n’ont pas réussir à faire dans le sport.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com