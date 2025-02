Jean-Michel Aulas futur maire de Lyon ?

De président à maire ?

Depuis son départ de l’Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas a toujours un pied dans le football puisqu’il est actuellement vice-président délégué de la FFF et président de la Ligue féminine de football professionnel. Sauf que l’ancien président de l’OL commence à regarder ailleurs, et notamment vers la politique. Dans un entretien accordé au Figaro, JMA a déclaré qu’il réfléchissait à candidater à la mairie de Lyon en 2026 : « J’y réfléchis, bien sûr. Les sollicitations, à ma grande surprise, sont très nombreuses, et viennent de toutes parts, des commerçants aux politiques, en passant par les entrepreneurs, les jeunes. Je serai toujours un amoureux de Lyon, il faut que cette ville reste la plus belle du monde. » …

SO pour SOFOOT.com