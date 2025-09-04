Jean-Michel Aulas entre en campagne pour la mairie de Lyon
Aulas plonge dans le grand bain des municipales.
Comme pressenti depuis plusieurs mois, Jean-Michel Aulas a annoncé sa candidature pour la mairie de Lyon en 2026 . Lors d’une conférence de presse ce jeudi, l’ancien président de l’Olympique lyonnais a déclaré « qu’il allait se lancer dans l’aventure dans quelques jours », d’après des propos rapportés par Ouest-France. …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer