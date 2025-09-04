 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Jean-Michel Aulas entre en campagne pour la mairie de Lyon
information fournie par So Foot 04/09/2025 à 15:12

Aulas plonge dans le grand bain des municipales.

Comme pressenti depuis plusieurs mois, Jean-Michel Aulas a annoncé sa candidature pour la mairie de Lyon en 2026 . Lors d’une conférence de presse ce jeudi, l’ancien président de l’Olympique lyonnais a déclaré « qu’il allait se lancer dans l’aventure dans quelques jours », d’après des propos rapportés par Ouest-France.

MBC pour SOFOOT.com

