« Jean-Louis me parlait tactique avec des verres et des morceaux de sucre jusqu'au matin »

« Jean-Louis me parlait tactique avec des verres et des morceaux de sucre jusqu'au matin »

Une relation particulièrement étroite nouait Laurent Nicollin et Jean-Louis Gasset, fils des deux créateurs du Montpellier HSC. L'actuel président montpelliérain nous raconte son ami, entraîneur, conseiller... Un membre de sa famille, ou presque, décédé ce vendredi 26 décembre.

Quel est votre sentiment, au lendemain de cette triste annonce ?

C’est toujours dur. Même quand quelqu’un est malade… ça reste brutal, et c’est toujours douloureux, quoi. Puis son père, c’est comme mon père, donc c’est la tradition familiale.…

Propos recueillis par Baptiste Brenot pour SOFOOT.com