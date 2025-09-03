 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Jean-Louis Leca allume les dirigeants auxerrois
information fournie par So Foot 03/09/2025 à 09:45

Leca l’a mauvaise.

Au cœur d’un sacré imbroglio en fin de mercato, le transfert avorté de Lassine Sinayoko d’Auxerre à Lens risque de faire parler encore pendant quelques temps. Invité sur RMC dans l’émission Rothen s’enflamme , Jean-Louis Leca, directeur sportif du Racing, est revenu sur un épisode dont il se serait bien passé et pour lequel il a encore en travers de la gorge le comportement des dirigeants de l’AJA . Alors que tout semblait ficelé pour l’arrivée de l’attaquant chez les Sang et Or, l’affaire aurait capoté parce que les Auxerrois n’auraient pas tenu leur parole. D’un calme olympien , l’ancien gardien a ainsi démonté point par point les comportements des Icaunais, soulignant que de leurs côtés, les Lensois avaient tout fait pour être en conformité avec Auxerre et les réglementations : « On a fait les choses dans les règles, a-t-il avancé. Je suis allé manger avec le directeur sportif et le président à Auxerre. On a fait une négociation de trois heures à table. On s’est serré la main ».…

JF pour SOFOOT.com

