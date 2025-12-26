Jean-Louis Gasset, hymne à l’adjoint

Ce vendredi 26 décembre, un monument du football français s'en est allé. Figure totémique de Montpellier, passé sur les bancs parisiens, bordelais, stéphanois et marseillais notamment, Jean-Louis Gasset s'est éteint à l'âge de 72 ans.

Casquette vissée sur la tête, un accent occitan marqué et le sourire chaleureux, c’est ainsi que continuera de vivre le souvenir de Jean-Louis Gasset. À jamais lié à Montpellier, son club de cœur, où il a évolué comme joueur durant dix ans (1975 à 1985) avant d’en devenir l’entraîneur principal à trois reprises (1998-1999, 2017, 2024-2025), Gasset était plus qu’un gosse de la Paillade. Fils de Bernard Gasset, l’un des membres fondateur du MHSC aux côtés de Louis Nicollin, il a donc rejoint « Loulou » et laisse une place vide dans les foyers des amoureux de la Ligue 1, lui qui était devenu commentateur cette saison pour Ligue 1+.

💫 Le MHSC a appris ce jour avec une immense tristesse la disparition de Jean-Louis Gasset. Fils de Bernard Gasset, l’un des membres fondateurs du club Pailladin aux côtés du Président Louis Nicollin, Jean-Louis a successivement été joueur, éducateur puis entraîneur de l’équipe… pic.twitter.com/F48lz1CFBT…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com