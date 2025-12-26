Jean-Louis Gasset est mort
Jean-Louis Gasset s’en est allé.
Le football français est en deuil. Jean-Louis Gasset est décédé à l’âge de 72 ans, a annoncé le Montpellier HSC , qui perd « l’une de ses figures emblématiques » . Dans son communiqué, le club pailladin rappelle qu’il fut successivement joueur, éducateur puis entraîneur à trois reprises : « Enfant du club, il a marqué tous ceux qui l’ont croisé par son professionnalisme, sa gentillesse et sa soif de transmission. » Un homme de football discret, mais profondément humain.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
