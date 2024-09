"Je vous aime, mais je pars" : Bruno Le Maire quitte Bercy, vers un "air différent de la politique"

Le ministre de l'Economie et des finances quitte ses fonctions après sept années d'exercice, record de longévité sous la Ve République.

Bruno Le Maire, le 12 septembre 2024, à Bercy ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"Comme dirait Michel Sardou, je vous aime, mais je pars". Devant un parterre d'invités réunis dans la cour de Bercy jeudi 12 septembre, le ministre démissionnaire de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a dit au revoir au ministère qu'il a occupé pendant plus de sept années, un record sous la Ve République. L'ancien élu de l'Eure puis tenor de l'ère Macron a estimé qu'il était temps pour lui "de respirer un air différent de (celui de) la politique".

"Je retournerai donc à ma première vocation: l’enseignement", a déclaré l'ancien professeur de lettres lors d'un discours en forme d'au revoir prononcé dans la cour du ministère, se disant "heureux de reprendre le chemin des cours, cette fois sur les sujets économiques et géopolitiques". "Je continuerai naturellement à habiter en France", a-t-il précisé.

Sur les impôts , la France ne doit "pas en revenir en arrière"

Bruno Le Maire a par ailleurs fait le bilan de son action, et défendu la ligne de rigueur budgétaire après le "quoi qu'il en coûte" du Covid-19. "Après les crises, nous avons pris une ligne de fermeté sur les comptes publics. Cela ne nous vaut pas que des amis. Pourtant la sagesse recommande de tenir cette ligne, de réduire la voilure des dépenses, d'en étaler certaines, d'en reporter d'autres", a-t-il déclaré dans un discours accueilli par les applaudissements nourris des fonctionnaires, conseillers, parlementaires et autres convives.

"La France ne doit pas revenir en arrière non plus sur les impôts" , baissés à hauteur de 55 milliards d'euros pour les entreprises et les ménages depuis l'élection d'Emmanuel Macron à la présidentielle de 2017, a-t-il ajouté.