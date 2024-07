"Je ne serai pas le prochain Premier ministre" : Gabriel Attal écarte une reconduction à Matignon, mais veut discuter avec les autres groupes politiques pour proposer un "pacte d'action"

Gabriel Attal a redit qu'il souhaitait "travailler avec des personnes issues de la droite républicaine" autant qu'avec "des personnes issues de la gauche sociale-démocrate".

Gabriel Attal à Paris, le 16 juillet 2024. ( AFP / ZOULERAH NORDDINE )

"Je ne serai pas le prochain Premier ministre. Le chef du gouvernement démissionnaire a écarté l'idée d'être reconduit à Matignon, mais a assuré mardi 16 juillet qu'il proposerait "des rencontres" aux autres groupes politiques pour "avancer vers (un) pacte d'action" en vue de la formation d'un nouveau gouvernement.

"Je n'aspire pas à être le prochain Premier ministre. Je ne serai pas le prochain Premier ministre", a assuré sur TF1 le locataire de Matignon. Emmanuel Macron a "accepté" mardi la démission de Gabriel Attal et de tous les ministres, qui assurent désormais "le traitement des affaires courantes jusqu'à la nomination d'un nouveau gouvernement", a annoncé l'Elysée dans un communiqué.

"Afin que cette période s'achève le plus rapidement possible, il appartient aux forces républicaines de travailler ensemble pour bâtir un rassemblement autour de projets et d'actions au service des Françaises et des Français", a affirmé la présidence de la République. "On travaille", a détaillé à cet égard Gabriel Attal, "et dans les prochains jours, on sera amenés à prendre une initiative politique, à faire des propositions pour un pacte d'action pour les Français, avec du fond, des propositions de mesures, des propositions de compromis aussi" .

Des rencontres sans "les extrêmes"

"Les discussions démarrent" et "je proposerai, avec les députés Ensemble pour la République, des rencontres aux autres groupes politiques (...) à l'exception des extrêmes, pour avancer vers ce pacte d'action pour les Français", a précisé Gabriel Attal, élu samedi président du groupe macroniste à l'Assemblée nationale.

Alors que le président du groupe La Droite républicaine Laurent Wauquiez a proposé un "pacte législatif" sans participation au gouvernement , vu d'un bon œil par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, Gabriel Attal a redit qu'il souhaitait "travailler avec des personnes issues de la droite républicaine" autant qu'avec "des personnes issues de la gauche sociale-démocrate". " Les Français, ils attendent qu'on agisse en dépassant les clivages" .

Gabriel Attal, réélu député des Hauts-de-Seine le 7 juillet, a par ailleurs précisé qu'il serait désormais rémunéré par le Parlement en tant que député. Toutefois les ministres qui ne sont pas députés "conserveront leur rémunération de ministre", a précisé mardi soir Matignon.

Deux projets de loi (l'un relatif à l'approbation des comptes de l'État et l'autre relatif à l'approbation des comptes de la Sécurité sociale pour 2023) , qui étaient tombés après la dissolution, ont été de nouveau présentés en Conseil des ministres ce mardi, afin qu'ils puissent être débattus à l'automne avant les projets de budget, a expliqué en outre Matignon.

Les services du Premier ministre ont aussi précisé que le décret prorogeant jusqu'au 30 septembre les règles actuelles d'indemnisation de l'assurance chômage entrait dans le régime des affaires courantes et pourra donc être signé.