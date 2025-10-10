« Je laisse derrière moi une équipe de qualité », réagit Hütter

En voici un qui n’est pas accroché à son Rocher.

Adi Hütter est le premier coach viré de la longue saison 2025-2026, mais ne l’a pas mauvaise. Interrogé par L’Équipe , l’Autrichien n’a manifesté aucune amertume envers ses dirigeants, qui ont officialisé son départ ce vendredi soir. Enfin, tout est peut-être dans le « presque » : « Je ne retiendrai presque exclusivement que des choses positives et du succès ces dernières deux années, durant lesquelles nous avons ramené Monaco dans le top 3 en France et, après une longue absence, vécu deux campagnes de Ligue des champions d’affilée » , a réagi l’entraîneur de 55 ans, débarqué en 2023 à Monaco. Il a terminé 2 e et 3 e de Ligue 1, et a échoué en play-off de Ligue des champions contre Benfica.…

UL pour SOFOOT.com