JD Vance prévoit de se rendre en Hongrie pour soutenir Orban en vue des élections-sources

par Jonathan Landay et Humeyra Pamuk

Le vice-président américain JD Vance prévoit de se rendre en Hongrie dans les prochains jours pour manifester son soutien au Premier ministre hongrois Viktor Orban, ont déclaré deux sources au fait du dossier, à un moment où les sondages le montrent à la traîne à l'approche des élections législatives prévues en avril.

Ce voyage ferait suite à la visite du secrétaire d'État américain Marco Rubio à Budapest en février, déjà venu soutenir publiquement Viktor Orban à l'approche de la campagne de réélection la plus difficile que le dirigeant nationaliste ait connue depuis son arrivée au pouvoir en 2010.

A moins d'un mois du scrutin, prévu le 12 avril, les sondages d'opinion montrent que le parti Fidesz de Viktor Orban est devancé par le parti d'opposition Tisza, dirigé par l'ancien membre du gouvernement Peter Magyar, bien que de nombreux électeurs restent indécis.

La date de la visite de JD Vance n'est pas encore déterminée et ses plans pourraient changer, ont averti les sources. Les hauts responsables pourraient choisir de rester à Washington alors que l'offensive aérienne israélo-américaine contre l'Iran fait rage. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il reportait son voyage en Chine en raison de cette guerre.

Contactée, la Maison blanche a refusé de commenter.

Viktor Orban, l'un des plus proches alliés de Donald Trump en Europe, est depuis longtemps en désaccord avec l'Union européenne (UE) sur de nombreux sujets, le dernier en date étant son refus de donner son aval à un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine.

Dans une lettre adressée jeudi à Marco Rubio, le sénateur démocrate américain Ruben Gallego a déclaré qu'il était préoccupé par la "trajectoire démocratique descendante" de la Hongrie, les liens étroits d'Orban avec Moscou et la récente visite du chef de la diplomatie américaine venu faire "ouvertement" campagne pour le dirigeant hongrois.

Ruben Gallego a rappelé que Marco Rubio avait signé en 2019, en tant que sénateur républicain, une lettre bipartisane exprimant des inquiétudes quant à la situation démocratique de la Hongrie.

Ruben Gallego a demandé à Marco Rubio de lui répondre pour expliquer en quoi sa rencontre avec Viktor Orban en février avait contribué à garantir le bon déroulement des élections et à servir les intérêts stratégiques des États-Unis.

Le mois dernier, Donald Trump a apporté son soutien à Viktor Orban, le qualifiant de "véritablement fort et puissant" dans un message publié sur les réseaux sociaux, tandis que de nombreux membres de l'extrême droite américaine considèrent le Hongrois comme un modèle en termes de restriction de l'immigration et de conservatisme chrétien.

Lors de son voyage en Hongrie, Marco Rubio a déclaré que l'influence d'Orban était cruciale pour les intérêts américains, mais a laissé entendre que le maintien de liens étroits dépendait de sa réélection. Il a également indiqué que Washington serait disposé, si nécessaire, à aider financièrement Budapest.

(Rédigé par Jonathan Landay et Humeyra Pamuk ; version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)