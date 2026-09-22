Javier Tebas recadre le Real Madrid

La patron s’y met. Après le derby perdu contre l’Atlético dimanche dernier, la Real n’a trouvé qu’un seul responsable : l’arbitre, Ortiz Arias. S’en est suivi une campagne anti-Arias sur la chaîne du club, Real Madrid TV, ainsi que des propos incendiaires de José Mourinho, arrivé en conférence de presse avec les preuves du crime : une feuille avec les deux captures d’écran des rouges oubliés par l’arbitre.

Si l’Atlético a déjà répondu par un petit chambrage, c’est au tour de Javier Tebas, président de la Liga de recadrer les Merengues .…

LP pour SOFOOT.com