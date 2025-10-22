 Aller au contenu principal
Javier Tebas réagit à l’annulation d’un match de Liga à Miami
information fournie par So Foot 22/10/2025 à 10:13

Prévisible.

Visiblement, Javier Tebas a des problèmes d’insomnies puisqu’il a publié un communiqué beaucoup trop long peu avant 7 heures ce mercredi matin. Sur Xanciennementtwitter, le patron de La Liga a déploré l’annulation de la rencontre entre le FC Barcelone et Villarreal, prévue initialement le 21 décembre prochain à Miami .…

JD pour SOFOOT.com

