Javier Tebas dénonce le silence des clubs français face au PSG

Clubs de tout le pays, unissez-vous ! Alors que le football français s’interroge sur un traitement privilégié du PSG , qui souhaite reporter un deuxième match de Ligue 1 pour préparer la Ligue des champions, Javier Tebas a donné son avis sur la position à part du club parisien dans le panorama hexagonal.

« Je constate que le PSG joue un rôle clé dans les médias, notamment à travers beIN Sports. J’entends ce que disent certains clubs. Mais le pouvoir du PSG repose sur le silence de tous les autres . Le silence rend complice , explique le président de la Liga dans les colonnes de L’Equipe. Le PSG a du pouvoir car les autres se taisent. Autrement dit, si le PSG a beaucoup de pouvoir, c’est parce qu’une majorité des clubs ne dit rien, parce qu’ils n’osent pas. Cette dynamique doit être brisée dans le football français, à mon avis. » …

QB pour SOFOOT.com