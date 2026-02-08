Japon-Takaichi assurée d'une très large majorité à la chambre basse

(Actualisé avec sondages de sortie des urnes)

par Tim Kelly et John Geddie

La Première ministre nationaliste japonaise Sanae Takaichi est en passe de remporter dimanche son pari de s'adjuger une confortable majorité à la chambre basse du Parlement à la faveur des élections législatives anticipées qu'elle a convoquées quatre mois après sa nomination à la tête du gouvernement.

Le Parti libéral-démocrate (PLD), la formation qu'elle dirige depuis octobre, est crédité de 274 à 328 sièges, largement au-dessus de la majorité (233), selon des sondages de sortie des urnes diffusés par la chaîne publique NHK.

Le PLD et son partenaire de coalition Ishin (Parti japonais de l'innovation) pourraient obtenir jusqu'à 366 élus à la Chambre des représentants, qui compte 465 sièges.

Avec 310 sièges, l'alliance serait en mesure de passer outre les décisions de la chambre haute, contrôlée par l'opposition.

Agée de 64 ans, Sanae Takaichi avait convoqué ces élections le mois dernier dans l'espoir de capitaliser sur sa forte popularité dans les enquêtes d'opinion, notamment auprès des jeunes, et de mettre un terme aux revers subis par le PLD dans les urnes ces dernières années.

Son programme, qui comporte notamment une hausse des dépenses et des réductions d'impôts, est scruté avec attention par les marchés financiers, qui s'interrogent sur le financement de ses mesures dans un pays déjà lourdement endetté.

"Si (Sanae) Takaichi remporte une grande victoire, elle aura une meilleure marge de manoeuvre pour concrétiser ses promesses, notamment en ce qui concerne la taxe à la consommation", a déclaré Seiji Inada, directeur général du cabinet d'analyse FGS Global. "Les marchés pourraient réagir dans les jours qui suivent et le yen pourrait de nouveau être sous pression."

Sanae Takaichi s'est engagée à suspendre pendant deux ans une taxe de 8% sur les produits alimentaires afin d'aider les ménages à faire face à la hausse des prix, causée en partie par la dépréciation du yen.

Sa nouvelle stratégie de sécurité pour accélérer le renforcement de la défense du Japon suscite l'irritation de la Chine, qui dénonce une volonté de renouer avec le passé militariste du Japon.

La dirigeante nationaliste a reçu jeudi le "soutien total" du président américain Donald Trump.

Première femme à la tête d'un gouvernement japonais, Sanae Takaichi fait l'objet d'un véritable engouement auprès des jeunes, un récent sondage lui attribuant une cote de popularité supérieure à 90% chez les électeurs de moins de 30 ans.

Les médias qualifient le phénomène de "sanakatsu" ("Sanae-mania") alors que s'arrachent les modèles de son sac à main et son stylo rose, ses accessoires emblématiques.

(Avec Joseph Campbell, Kantaro Komiya, Chang-Ran Kim et Tom Bateman; version française Camille Raynaud et Jean-Stéphane Brosse)