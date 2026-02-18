Japon-La Première ministre Takaichi plaide pour une étroite collaboration avec la BoJ

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi a dit mercredi espérer que la Banque du Japon (BoJ) travaillerait en étroite collaboration avec le gouvernement pour atteindre de manière durable son objectif d'inflation de 2 % accompagné de gains salariaux.

S'exprimant lors d'une conférence de presse après sa réélection à la tête du gouvernement, Sanae Takaichi a déclaré que sa réunion, lundi, avec le gouverneur de la BoJ Kazuo Ueda avait été un échange de vues général sur les développements économiques et financiers. Elle a refusé de donner plus de détails sur le contenu de leur discussion.

"J'espère que la Banque du Japon continuera de travailler étroitement avec le gouvernement et de mener une politique monétaire appropriée, afin d’atteindre de manière durable et stable son objectif d’inflation de 2% accompagné de gains salariaux, plutôt que des augmentations de prix tirées par des facteurs de hausse des coûts", a-t-elle déclaré.

