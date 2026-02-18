Dati annonce porter plainte contre le Nouvel Obs qui lui attribue des propos sur une "conspiration gay"

Rachida Dati, candidate LR à la mairie de Paris pour les élections municipales, à Paris le 14 octobre 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Rachida Dati, candidate LR et MoDem à la mairie de Paris, a annoncé mercredi porter plainte contre Le Nouvel Obs pour lui avoir attribué des propos "mensongers et honteux" sur une "conspiration gay" pour la faire perdre.

Selon l'hebdomadaire, l'actuelle ministre de la Culture a dit devant plusieurs interlocuteurs que "le club des homosexuels" voulait lui "faire perdre" l'élection des 15 et 22 mars et invoqué une "conspiration gay".

Le Nouvel Obs affirme que ces propos étaient dirigés contre son concurrent Pierre-Yves Bournazel, candidat Horizons à l'Hôtel de ville, ainsi que Gabriel Attal, le patron de Renaissance qui soutient cette candidature.

"Les propos que m'attribuent Le Nouvel Obs sont mensongers et honteux. Ça va trop loin! Que ceux qui colportent ces accusations le fassent à visage découvert car c'est faux. Je porte plainte pour diffamation", a réagi Rachida Dati sur X.

"Voilà comment vous parleriez de vos concurrents à la mairie de Paris?", l'a interpellé Pierre-Yves Bournazel, sur X également.

"Suggérer qu’un +club des homosexuels+ agirait dans l’ombre pour nuire politiquement aux ambitions personnelles de la ministre de la Culture relève d’un imaginaire complotiste et participe à la banalisation des discours de haine", a réagi dans un communiqué Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche unie sans LFI à l'Hôtel de ville.

"Rachida Dati doit s’expliquer clairement et sans ambiguïté. On ne peut prétendre rassembler les Parisiennes et les Parisiens tout en diffusant des stéréotypes et des insinuations qui stigmatisent une partie d’entre eux", estime le député socialiste.

"Nouveau naufrage pour Rachida Dati", a cinglé de son côté la maire socialiste sortante Anne Hidalgo sur Instagram.

Dans un courrier à entête de l'Assemblée nationale adressé au Premier ministre Sébastien Lecornu, Emmanuel Grégoire interpelle ce dernier pour connaître "les suites" qu'il compte donner à cette affaire.

"Elle a, ce faisant, accrédité l’idée d’une cabale fondée sur l’orientation sexuelle réelle ou supposée de responsables publics et politiques, désignant implicitement une catégorie de nos concitoyens comme structurée en réseau d’influence occultée, souligne-t-il dans ce courrier transmis à la presse.

"Il en va de la crédibilité de la parole publique, de la clarté de la ligne républicaine que vous incarnez, et du message adressé à toutes celles et ceux qui pourraient se sentir aujourd’hui blessés ou mis en cause par de telles déclarations", poursuit M. Grégoire.

"Je vous demande, en conséquence, de bien vouloir préciser si des excuses publiques ou toute autre mesure conforme à l’exigence d’exemplarité gouvernementale seront exigés de la ministre", ajoute-t-il alors qu'un remaniement semble imminent.