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Japon: l'inflation grimpe à 1,6% en juin et pourrait encore accélérer
information fournie par Boursorama avec AFP 24/07/2026 à 08:20
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( AFP / YUICHI YAMAZAKI )

( AFP / YUICHI YAMAZAKI )

L'inflation au Japon a accéléré conformément aux attentes en juin, alors que le conflit au Moyen-Orient et un yen bas font grimper les prix, et la tendance pourrait s'intensifier dans les mois qui viennent selon les experts.

Les prix à la consommation (hors produits frais) ont augmenté de 1,6% sur un an en juin, contre +1,4% en mai, selon des chiffres officiels publiés vendredi, conformes aux anticipations des analystes sondés par Bloomberg.

Selon le gouvernement, ce sursaut s'explique par le coût de l'énergie importée, les produits dérivés du pétrole se renchérissant à l'unisson de la flambée des cours du brut sur fond de reprise des affrontements au Moyen-Orient.

Et ce alors que le Japon est extrêmement dépendant de ses importations d'hydrocarbures.

La chute du yen, proche de ses plus bas niveaux depuis 40 ans, augmente également le coût des importations telles que le pétrole (libellé en dollar) et les denrées alimentaires.

Conséquence: les prix des "bento" (repas en boîte très prisés des travailleurs nippons) ont augmenté, tout comme ceux du chocolat, du café et du thon, ainsi que les coûts d'entretien des logements ou encore les primes d'assurance automobile.

En excluant l'alimentation et l'énergie, l'inflation s'est établie à 1,7%, ralentissant légèrement par rapport aux +1,8% en mai.

Face à l'embardée de l'inflation, la Première ministre Sanae Takaichi avait dès fin 2025 adopté un plan de relance de 117 milliards d'euros pour aider ménages et entreprises, tout en procédant à des subventions et rabais fiscaux sur l'énergie.

De précédents rabais sur les taxes énergétiques pratiqués l'an dernier fournissent par ailleurs une base de comparaison qui explique aussi en partie la hausse récente de l'inflation.

Enfin, le Parlement nippon a adopté début juin une rallonge budgétaire de 19 milliards de dollars pour soutenir encore davantage les ménages confrontés à l'envolée des prix liée à la guerre en Iran.

BoJ à la manoeuvre

Malgré cette nouvelle embardée de l'inflation en juin, les analystes estiment que la Banque du Japon (BoJ) maintiendra inchangé son taux directeur lors de sa réunion du 31 juillet, après l'avoir relevé à 1% le mois dernier, au plus haut depuis trois décennies.

Les dernières données indiquent ainsi que l'inflation sous-jacente au Japon est inférieure à la cible de de 2% fixée par la BoJ pour le cinquième mois consécutif.

Pour autant, le consensus des économistes prévoit une prochaine hausse des taux en décembre, alors que la BoJ elle-même a mis en garde contre une accélération continue de l'inflation, reflétée par ses prévisions, face aux pressions liées au conflit au Moyen-Orient.

Marcel Thieliant, analyste de Capital Economics, prévoit que l'inflation japonaise pourrait dépasser les 3% début 2027.

"Avec des prix du pétrole brut proches de leurs récents sommets et le yen atteignant de nouveaux plus bas face au dollar (depuis 40 ans, ndlr), les inquiétudes de la BoJ quant aux risques d'inflation ne vont pas désamorcer (...). L'inflation ne restera pas modérée longtemps", fait-il valoir.

En particulier, "l'inflation des prix à la production s'est fortement intensifiée ces derniers mois" et "de fait, des articles de presse suggèrent que la Boj envisage d'accélérer son resserrement monétaire", souligne M. Thieliant.

L'archipel, longtemps guetté par la déflation, a été confronté depuis le printemps 2022 à une hausse soutenue des prix à la consommation au-delà de 2%.

Pour l'endiguer, la Banque du Japon (BoJ) a entamé en mars 2024 un resserrement de ses taux, après 10 ans de politique monétaire ultra-accommodante

Inflation

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