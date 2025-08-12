 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Japon: hommage aux victimes de l'une des pires catastrophe aériennes, 40 ans après
information fournie par AFP 12/08/2025 à 11:13

Des proches des victimes de l'accident du vol 123 de Japan Airlines en 1985 lâchent des ballons sur le site du crash sur le mont Osutaka au Japon le 12 août 2025. ( JIJI Press / STR )

Les familles des victimes de l'accident d'avion le plus meurtrier au monde impliquant un seul appareil ont gravi mardi la montagne où l'appareil s'est écrasé pour un vibrant hommage, 40 ans après la tragédie qui a tué 520 personnes.

Le 12 août 1985, le Boeing-747 de la compagnie Japan Airlines (JAL) parti de Tokyo pour rejoindre Osaka à une heure de vol, s'est écrasé sur les flancs d'une montagne à environ 120 km au nord-ouest de la capitale.

Mardi, des centaines de proches des victimes, familles et amis ont emprunté le long et difficile sentier menant au cénotaphe érigé à l'endroit où l'avion s'est écrasé.

Parmi eux, une femme qui a perdu son frère cadet dans l'accident. "Je veux lui dire que tous les membres de sa famille sont vivants, avec son âme sur leurs épaules", a-t-elle déclaré à la chaîne de télévision Fuji TV.

L'équipage du vol JAL 123 a perdu le contrôle de l'appareil peu après le décollage, un bruit fort ayant été entendu environ 10 minutes après le décollage.

Après le déclenchement d'une alarme d'urgence, l'avion s'est mis à trembler violemment avant de s'écraser.

Des proches des victimes de l'accident du vol 123 de Japan Airlines en 1985 se recueillent devant le monument funéraire situé sur le site du crash sur le mont Osutaka au Japon le 12 août 2025. ( JIJI Press / STR )

L'avion était quasiment plein, de nombreux Japonais rentrant chez eux après les vacances d'été de "Obon".

Au total, 505 passagers et 15 membres d'équipage ont péri. Seuls quatre passagers ont survécu.

Des réparations imparfaites sur la cloison arrière de l'appareil par les ingénieurs de Boeing sept ans auparavant, combinées à des négligences de JAL, sont considérées comme ayant causé l'accident.

De nombreuses et minuscules fissures dans la carlingue, qui étaient passées inaperçues lors de vols précédents, ont éclaté, rompant les systèmes hydrauliques et provoquant une chute libre.

La pire catastrophe aérienne au monde reste la collision sur une piste en 1977 entre deux Boeing 747 à Tenerife dans les îles Canaries, qui a fait 583 morts.

Plus récemment au Japon, une collision s'est produite à l'aéroport Haneda de Tokyo entre un avion de la JAL et un petit avion des garde-côtes en janvier 2024.

Les 379 personnes à bord de l'Airbus de la JAL ont pu s'échapper juste avant que l'appareil ne soit dévoré par les flammes, mais cinq des six personnes à bord du plus petit avion sont mortes.

