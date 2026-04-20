Japon: crainte d'un séisme "majeur" après une secousse de 7,7, alerte au tsunami levée

Un écran électronique affiche un message d'alerte sur le séisme qui a frappé le nord du Japon, le 20 avril 2026 à Sendai, dans la préfecture de Miyagi ( JIJI Press / STR )

Le Japon a mis en garde lundi contre le risque accru d'un séisme "majeur" de magnitude égale ou supérieure à 8,0, après une violente secousse qui a ébranlé le nord du pays et déclenché une alerte au tsunami, levée quelques heures plus tard.

Un séisme d'une magnitude de 7,7 s'est produit lundi à 16H53 (07H53 GMT) dans les eaux du Pacifique, au large du nord de la préfecture d'Iwate, selon l'Agence météorologique japonaise (JMA).

La secousse a été si violente qu'elle a fait trembler pendant plus d'une minute de grands immeubles jusqu'à Tokyo, à plusieurs centaines de kilomètres de l'épicentre.

L'agence japonaise a alors émis une alerte au tsunami prévoyant des vagues pouvant atteindre trois mètres. Vers 11H15 GMT, cette alerte a été revue à la baisse, évoquant un risque de vagues d'un mètre. Elle a ensuite été levée pour faire place à de simples appels à la vigilance sur l'immense côte nord-est du Pacifique. Ils ont ensuite été levés vers minuit, heure locale (15H00 GMT), selon l'agence de presse Kyodo.

Environ 40 minutes après la secousse, une vague de tsunami de 80 centimètres avait été observée dans un port de Kuji, situé dans la préfecture d'Iwate, deux minutes après une première de 70 centimètres, a indiqué la JMA.

Il n'est fait état dans l'immédiat ni de blessés graves ni de dégâts considérables, a déclaré le porte-parole du gouvernement, Minoru Kihara, lors d'une conférence de presse peu après le séisme, dont la magnitude a d'abord été évaluée à 7,4 puis 7,5.

Mais dans la foulée, la JMA a mis en garde contre le risque de répliques: "la probabilité qu'un nouveau et puissant séisme majeur se produise (...) est considérée comme relativement plus élevée qu'en temps normal", a-t-elle indiqué.

"Si un séisme majeur devait se produire à l'avenir, il est possible qu'un tsunami massif atteigne le littoral ou que de fortes secousses surviennent", a poursuivi l'agence.

- Evacuer les zones côtières -

Un membre de la JMA avait prévenu plus tôt lundi: "Pendant environ une semaine, soyez vigilants face aux répliques. Des répliques susceptibles de provoquer des secousses encore plus fortes peuvent se produire souvent dans les deux ou trois jours qui suivent un séisme majeur".

Un message d'alerte sur un écran de la chaîne NHK, signalant un risque de tsunami après un séisme qui a frappé le nord du Japon, le 20 avril 2026 à Tokyo ( AFP / Philip FONG )

"Évacuez immédiatement les régions côtières et les zones riveraines vers un endroit plus sûr, tel qu'un terrain surélevé ou un bâtiment d'évacuation (...) Ne quittez pas les lieux sûrs tant que l'alerte n'est pas levée", a immédiatement déclaré la JMA, relayée par la télévision NHK, juste après la secousse.

Le bureau de la Première ministre Sanae Takaichi avait indiqué avoir mis en place une cellule de gestion de crise.

- Traumatisme de 2011 -

L'archipel reste traumatisé par le séisme de magnitude 9,0 de mars 2011, qui avait déclenché un tsunami, à l'origine de quelque 18.500 morts ou disparus. Ce séisme s'était déclenché sur la côte pacifique du Japon, le long de la fosse de Nankai, au large du pays.

Cette fosse sous-marine de 800 kilomètres est la zone où la plaque océanique de la mer des Philippines glisse lentement sous la plaque continentale sur laquelle repose le Japon.

Une station ferroviaire bondée à Sendai, où la circulation des trains est suspendue après un séisme dans le nord du Japon, le 20 avril 2026 ( JIJI Press / STR )

Le gouvernement estime qu'un méga-séisme dans la fosse de Nankai, suivi d'un tsunami, pourrait tuer jusqu'à 298.000 personnes et causer jusqu'à 2.000 milliards de dollars de dégâts.

En 2024, la JMA avait utilisé pour la première fois un nouvel échelon de classification, une alerte sur la possibilité d'un "méga-séisme" - un niveau supérieur à l'avertissement émis lundi.

L'avis de 2024 avait été levé au bout d'une semaine, mais celui-ci avait entraîné des achats de panique de produits de base comme le riz et poussé des vacanciers à annuler des réservations hôtelières.

La JMA avait émis un second avis de "méga-séisme" pendant une semaine en décembre 2025 après une secousse de magnitude 7,5 au large de la côte nord, qui avait fait plus de 40 blessés, mais sans aucun dégât majeur signalé.

L'année précédente, le 1er janvier 2024, un séisme de magnitude 7,5 - alors le plus fort ressenti dans le pays depuis plus de dix ans - avait frappé la péninsule de Noto (centre) et causé la mort de près de 470 personnes.

Le Japon se trouve à la jonction de quatre grandes plaques tectoniques, sur la bordure occidentale de la "ceinture de feu" du Pacifique, et figure parmi les pays les plus actifs au monde d'un point de vue sismique.

L'archipel, qui compte environ 125 millions d'habitants, subit quelque 1.500 secousses chaque année.