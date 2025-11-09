Japon-Avis de tsunami dans la préfecture d'Iwate après un séisme de 6,26-NHK

Le Japon a émis un avis de tsunami concernant la préfecture d'Iwate (nord) dimanche, a annoncé la télévision nippone NHK, demandant aux habitants d'éviter les régions côtières.

Un tsunami a été observé à 70 km des côtes de la préfecture d'Iwate à 17h12 (08h12 GMT) et devrait prochainement toucher la côte Pacifique avec une vague de près d'un mètre de haut, selon NHK.

Un tremblement de terre de magnitude 6,26 sur l'échelle de Richter a touché dimanche la côte est de Honshu, la plus grande île du Japon sur laquelle est située Iwate, selon le Centre américain d'alerte des tsunamis.

Aucune anormalité n'était à signaler sur le site nucléaire d'Onagawa, selon NHK qui cite l'opérateur Tohoku Electric Power Co.

(Reportage de Katya Golubkova à Tokyo; version française Zhifan Liu)