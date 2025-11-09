 Aller au contenu principal
Japon-Avis de tsunami dans la préfecture d'Iwate après un séisme de 6,26-NHK
information fournie par Reuters 09/11/2025 à 10:02

Le Japon a émis un avis de tsunami concernant la préfecture d'Iwate (nord) dimanche, a annoncé la télévision nippone NHK, demandant aux habitants d'éviter les régions côtières.

Un tsunami a été observé à 70 km des côtes de la préfecture d'Iwate à 17h12 (08h12 GMT) et devrait prochainement toucher la côte Pacifique avec une vague de près d'un mètre de haut, selon NHK.

Un tremblement de terre de magnitude 6,26 sur l'échelle de Richter a touché dimanche la côte est de Honshu, la plus grande île du Japon sur laquelle est située Iwate, selon le Centre américain d'alerte des tsunamis.

Aucune anormalité n'était à signaler sur le site nucléaire d'Onagawa, selon NHK qui cite l'opérateur Tohoku Electric Power Co.

(Reportage de Katya Golubkova à Tokyo; version française Zhifan Liu)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

