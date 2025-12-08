Japon-Alerte au tsunami après un important séisme au large des côtes

(Répétition technique)

Des vagues pouvant atteindre trois mètres de hauteur pourraient frapper le nord-est du Japon après qu'un séisme, dont la magnitude a été estimée à 7,6, a été signalé lundi au large des côtes du pays, a déclaré l'agence météorologique japonaise (JMA). L'alerte au tsunami a été émise pour les préfectures de Hokkaido, d'Aomori et d'Iwate, situées au nord et sur la côte est de l'archipel nippon.

L'épicentre du tremblement de terre, survenu à 23h15 (14h15 GMT), se situe à 80 km de la côte de la préfecture d'Aomori et à une profondeur de 50 km, a indiqué JMA.

(Rédigé par Kantaro Komiya et Kiyoshi Takenaka; Version française Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)