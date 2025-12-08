 Aller au contenu principal
Japon-Alerte au tsunami après un important séisme au large des côtes
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 16:02

(Répétition technique)

Des vagues pouvant atteindre trois mètres de hauteur pourraient frapper le nord-est du Japon après qu'un séisme, dont la magnitude a été estimée à 7,6, a été signalé lundi au large des côtes du pays, a déclaré l'agence météorologique japonaise (JMA). L'alerte au tsunami a été émise pour les préfectures de Hokkaido, d'Aomori et d'Iwate, situées au nord et sur la côte est de l'archipel nippon.

L'épicentre du tremblement de terre, survenu à 23h15 (14h15 GMT), se situe à 80 km de la côte de la préfecture d'Aomori et à une profondeur de 50 km, a indiqué JMA.

(Rédigé par Kantaro Komiya et Kiyoshi Takenaka; Version française Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

L'offre BoursoBank