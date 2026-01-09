 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jamie Vardy a marqué plus de buts après ses 30 ans qu’avant
information fournie par So Foot 09/01/2026 à 17:19

Jamie Vardy a marqué plus de buts après ses 30 ans qu’avant

Jamie Vardy a marqué plus de buts après ses 30 ans qu’avant

Qui disait que les Anglais ne faisaient pas de bon vin ? Jamie Vardy vient d’atteindre la barre des 150 buts inscrits dans les cinq grands championnats européens, dont 116 après ses 30 ans. Depuis janvier 2017, l’ancien de Leicester vit une seconde (voire troisième) jeunesse, à base d’appels tranchants, de frappes sèches et de célébrations sans filtre. Dans cette tranche d’âge, un seul joueur ayant marqué autant que lui est plus vieux : Cristiano Ronaldo. Vardy, lui, n’a jamais changé de recette : courir, presser, finir et boire une RedBull.

150 - Jamie #Vardy has scored 150 goals in the Big-5 European Leagues; 116 out of 150 were scored after turning 30 and in this period (since January 2017), among those who scored at least as many goals as him, only Cristiano Ronaldo (1985) is older than him (1987). Evergreen. pic.twitter.com/hOPy9i4vII…

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La boulette qui qualifie le Sénégal
    La boulette qui qualifie le Sénégal
    information fournie par So Foot 09.01.2026 19:45 

    27 e minute, quart de finale de Coupe d’Afrique des nations opposant le Mali au Sénégal. Alors qu’aucun but n’a encore été inscrit, une offensive des Lions de la Teranga change tout : au bout de l’action, Iliman Ndiaye inscrit en effet la seule réalisation de la ... Lire la suite

  • La réouverture de la tribune nord du Camp Nou encore retardée ?
    La réouverture de la tribune nord du Camp Nou encore retardée ?
    information fournie par So Foot 09.01.2026 19:26 

    Mais où caser tous ces touristes ? Comme le rapporte le Mundo Deportivo , la réouverture de la tribune nord du Camp Nou pourrait être repoussée. Pourtant, le FC Barcelone avait déjà déposé les documents nécessaires avant la fin de l’année afin d’obtenir, dans le ... Lire la suite

  • Mercato : encore du mouvement à Nantes
    Mercato : encore du mouvement à Nantes
    information fournie par So Foot 09.01.2026 19:23 

    Pour ce qui est dix joueurs à ne pas rater cette saison en Ligue 1, c’est un pari loupé. Attendu au tournant après son transfert d’Aubagne (où il a été élu meilleur joueur de National 1) à Nantes, Yassine Benhattab n’a malheureusement pas réussi à s’imposer chez ... Lire la suite

  • Iliman Ndiaye, auteur du but de la victoire pour le Sénégal, en quart de finale de la CAN contre le Mali, le 9 janvier 2026 à Tanger ( AFP / Abdel Majid BZIOUAT )
    CAN-2025: le Sénégal est encore en demies, le Mali a encore fini à dix
    information fournie par AFP 09.01.2026 19:17 

    Le Sénégal a conforté son rôle de grand prétendant en dominant logiquement le Mali (1-0), qui a terminé un match à dix pour la troisième en cinq matches de Coupe d'Afrique, vendredi en quart de finale à Tanger. Dans leur quête d'un second titre après celui de la ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank