James Rodríguez va découvrir un nouveau championnat

Here we go. James Rodríguez va rejouer dans le championnat de Lionel Messi. L’international colombien de 34 ans s’apprête à s’engager à Minnesota United , selon The Athletic . Le numero Diez est libre de tout contrat, après son départ du club mexicain de León, où il aura joué un an. Sa carrière prend une sacrée tournure depuis sa fin au Real Madrid, en 2020 : le plus beau pied gauche du Mondial 2014 a successivement joué à Everton, Al-Rayyan, Olympiakós, São Paulo, au Rayo Vallecano et donc au Mexique. Un vrai parcours de digital nomad, ou de joueur de sélection, mais pas de club.

Sa nouvelle franchise du nord des States a terminé à la quatrième place de la conférence ouest l’année dernière. Les Loons évoluent en MLS depuis dix ans. En 2024, James était encore le meilleur joueur de la Copa América.…

UL pour SOFOOT.com