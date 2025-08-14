Jack Wilshere ne fera pas son retour à Arsenal

Il est temps de voler de ses propres ailes.

Arsenal devrait finalement fermer la porte à un de ses anciens numéro 10 : Jack Wilshere , 33 ans et 197 apparitions avec les Gunners , ne fera pas son retour parmi le staff du club la saison prochaine , d’après The Athletic . Il était pourtant dans la shortlist des dirigeants pour prendre les rênes des U21 d’Arsenal, mais c’est Max Porter, ancien adjoint de Mehmet Ali (parti à Brentford), qui devrait finalement occuper le poste.…

ARM pour SOFOOT.com