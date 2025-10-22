 Aller au contenu principal
« J’étais un peu surpris de voir Tuyakbaev entrer à la mi-temps »
information fournie par So Foot 22/10/2025 à 14:54

Pendant que l’Europe s’enflammait pour 43 buts en neuf matchs de Ligue des champions, une rencontre a résisté à la frénésie : Kairat Almaty-Paphos, 0-0 malgré un carton rouge dès la 4e minute. Théo Douet, au commentaire pour Canal+, raconte comment on prépare un tel choc, entre fiches d’infos, prononciations kazakhes et la poésie d’un match où rien ne se passe… mais où tout se raconte.

Comment s’est passée ta soirée de mardi soir, en cabine et au micro du match Kairat-Paphos ?

Écoute, très bien ! On a eu une soirée record avec 43 buts. Bon, sur notre match, on est un peu moins bien tombés, mais tout ne se joue pas au nombre de buts. Il y avait un peu moins de qualité technique, mais parfois plus d’histoires à raconter. En termes d’intérêt, on n’était pas mal non plus.…

Propos recueillis par Sacha François pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
