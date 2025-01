« J’ai découvert que le foot me prenait trop de temps » : ils racontent leur détachement de la Ligue 1

Depuis le début de la saison et l’arrivée de DAZN comme diffuseur quasi exclusif de la Ligue 1, ces irréductibles continuent de résister à la tentation de s’abonner à la plateforme britannique. Avec plusieurs mois de recul, ils racontent comment le championnat de France prend de moins en moins de place dans leur quotidien.

Rémi, 30 ans, supporter de Lens

« Au début, c’était un peu difficile, pendant les deux premiers mois j’ai hésité. Mais finalement, je me suis rendu compte que je passais beaucoup trop de temps à regarder du foot, donc je préfère regarder seulement les résumés, y compris pour Lens. Quand il y a de gros matchs, je vais les voir dans un bar avec des copains, ça permet de passer un bon moment ensemble. Regarder les matchs à la TV ne me manque pas du tout, je ne reviendrai plus en arrière, je gagne trop de temps. Je pouvais passer mon dimanche à regarder du foot de 13h à 23h… Je ressens clairement l’envie de prendre du recul. Pareil parmi mes proches, personne n’est abonné ni ne regarde la Ligue 1. Certains ont pris des abonnements au stade, mais à Lens, c’est compliqué, donc je continue d’y aller simplement deux ou trois fois par an.

Avant, le foot était plus un feuilleton, maintenant il m’arrive d’oublier qu’il y a un match de Lens. J’aime les à-côtés, mais plus le foot actuel.…

Propos recueillis par Tom Binet pour SOFOOT.com