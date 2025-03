« J’ai besoin de voir du monde » : pourquoi la génération Z abandonne le télétravail

Travailler chez soi en jogging, la machine à laver en fond sonore, un chat qui choisit précisément votre tour de parole en visio pour s'allonger sur votre clavier d'ordinateur ? Sur le papier, le télétravail promettait liberté, confort et flexibilité. Et pourtant, la génération Z, ces enfants du Wi-Fi qu'on croyait inséparables de leur smartphone, semble avoir des envies d'ailleurs.

De vrais bureaux, avec de vrais collègues, des néons fatigués et une chaise qui ne soit pas un vieux tabouret Ikea en fin de vie. Clémentine, 27 ans, business développeuse dans une start-up, est de ceux-là. « Je vais peut-être à contre-courant de ce qu'on attend des salariés de mon âge, mais j'ai toujours milité pour travailler un maximum en présentiel. Quand je suis arrivée dans l'entreprise, j'ai commencé par suivre le rythme de mes collègues qui venaient au bureau deux fois par semaine. Et puis, toute seule, je suis passée à trois et à quatre jours de présentiel. »

Elle n'est pas la seule à penser que le collectif apporte justement du relief à ses journées de travail. D'après un sondage mené en février 2025 auprès de 1 824 travailleurs américains de bureau, 91 % des jeunes de la génération Z aimeraient retrouver un peu plus leurs collègues en vrai. Moins de messages impersonnels sur Slack, moins de visios où chacun hoche la tête en silence, plus de discussions spontanées, plus de regards qui se croisent. « Je suis quelqu'un de