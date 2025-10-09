 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ivan Klasnić raconte son combat contre la maladie et alerte sur les dangers du foot pro
information fournie par So Foot 09/10/2025 à 11:49

Ivan Klasnić raconte son combat contre la maladie et alerte sur les dangers du foot pro

Ivan Klasnić raconte son combat contre la maladie et alerte sur les dangers du foot pro

La santé des joueurs remise sur la table.

Alors que de nombreux acteurs sont vent debout contre l’accumulation des matchs et les déplacement à outrance, pour préserver la santé des joueurs, un autre pan est assez peu évoqué : la distribution de médicaments potentiellement nocifs par les staffs médicaux des clubs. L’exemple d’Ivan Klasnic est marquant : cet ancien attaquant croate, passé par la Ligue 1 et le FC Nantes, a subi trois greffes de reins ces dernières années.

CDB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank