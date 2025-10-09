Ivan Klasnić raconte son combat contre la maladie et alerte sur les dangers du foot pro
La santé des joueurs remise sur la table.
Alors que de nombreux acteurs sont vent debout contre l’accumulation des matchs et les déplacement à outrance, pour préserver la santé des joueurs, un autre pan est assez peu évoqué : la distribution de médicaments potentiellement nocifs par les staffs médicaux des clubs. L’exemple d’Ivan Klasnic est marquant : cet ancien attaquant croate, passé par la Ligue 1 et le FC Nantes, a subi trois greffes de reins ces dernières années. …
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer