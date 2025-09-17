Ivan Jurić : « Luis Enrique est un précurseur »

Même touché aux côtes, Lucho a la cote.

Ivan Jurić, entraîneur de l’Atalanta, s’apprête à affronter le PSG pour son premier match de Ligue des champions ce mercredi soir. Conscient du challenge qui l’attend face au tenant du titre, le coach croate n’a pas hésité à vanter les mérites de son homologue, Luis Enrique, ce mardi en conférence de presse : « C’est une grande équipe avec un coach fantastique, toute la carrière de Luis Enrique est exceptionnelle. L’an dernier il a montré un football magnifique […] Luis Enrique est un précurseur, un grand coach. » …

KM pour SOFOOT.com