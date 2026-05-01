Italie-Trois mille personnes évacuées en Toscane en raison d'un incendie de forêt

Les pompiers italiens luttaient vendredi pour maîtriser un important incendie de forêt en Toscane qui, attisé par des vents violents, fait rage depuis plusieurs jours, entraînant l'évacuation d'environ 3.000 personnes.

L'incendie, qui sévit depuis mardi, s'est propagé sur 800 hectares sur le mont Faeta, à cheval sur les provinces de Lucques et de Pise, a déclaré Matteo Cecchelli, le maire de la ville voisine de San Giuliano Terme.

Selon ce dernier, s'exprimant sur la chaîne de télévision publique RAI, l'incendie a probablement été provoqué par un brûlage de chutes de tailles d'oliviers, qui aurait dégénéré.

Trois avions bombardiers d'eau Canadair, qui puisent de l'eau dans les lacs, les rivières ou la mer avant de la larguer sur les incendies, ont été déployés pour soutenir les équipes au sol, a indiqué le service national des pompiers sur le réseau social X.

"L'incendie est toujours très actif", a déclaré le maire adjoint de Lucques, Fabio Barsanti, dans une vidéo sur Facebook.

"Tous les efforts sont déployés pour contenir autant que possible le périmètre de l'incendie, mais nous ne pouvons pas nous relâcher ni faire de prévisions car nous sommes à la merci du vent", a-t-il ajouté.

(Alvise Armellini, version française Benoit Van Overstraeten)