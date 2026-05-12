Italie: production industrielle en légère hausse au mois de mars

La production industrielle a légèrement augmenté en Italie au mois de mars, au début de la guerre au Moyen-Orient, a indiqué mardi l'Institut national des statistiques (Istat).

( AFP / STEFANO RELLANDINI )

La production a augmenté de 0,7% en mars sur un mois et 1,5% sur un an, après une baisse au mois de janvier (-0,6% sur un an) et une légère amélioration au mois de février (+0,5% sur un an).

La statistique a bénéficié d'un jour ouvré supplémentaire sur ce mois de mars, signale l'Istat.

La croissance des biens d'équipement a plus que compensé la baisse de production des biens de consommation, en recul depuis quatre mois.

Dans le détail, la hausse de la production de moyens de transport et de produits électroniques (par rapport à mars 2025) a notamment été contrebalancée par une baisse de la fabrication des produits chimiques (-7,8%) et de la fourniture de gaz et d'électricité.

Parmi les points forts de l'Italie, l'industrie alimentaire a légèrement accéléré sur un an (+0,7%) tandis que le textile a freiné (-1,4%).

La production du premier trimestre 2026 recule cependant légèrement par rapport au dernier trimestre 2025, à -0,2%.