Italie: Poste Italiane lance une OPA sur l'opérateur téléphonique TIM (agences)

Poste Italiane, contrôlée par l'Etat italien et qui était déjà le principal actionnaire de l'opérateur téléphonique TIM, a annoncé dimanche soir une OPA sur ce dernier pour un montant d'environ 10,8 milliards d'euros, ont annoncé les agences italiennes.

( AFP / ALBERTO PIZZOLI )

L'offre, mêlant comptant et actions de Poste Italiane en échange de celle de TIM valorise chaque action de l'opérateur téléphonique à 0,635 euro, soit "une prime de 9,01% par rapport aux prix officiel des actions de TIM relevé à la date du 20 mars 2026", précise un communiqué de Poste Italiane cité par les agences.

Poste Italiane cherche a racheter d'ici la fin de l'année toutes les actions de TIM et de retirer l'opérateur téléphonique de la cotation à la Bourse de Milan.

"L'objectif de cette opération est de créer un groupe unique, en fusionnant deux des plus grandes et des plus importantes entreprises industrielles italiennes", selon la même source.

"Le nouveau groupe constituera la plus grande plateforme d'infrastructures connectées du pays, un véritable moteur d'innovation, un pôle de sécurité infrastructurelle et technologique, un pilier stratégique de l'économie nationale capable de générer de la valeur pour tous les actionnaires et de contribuer de manière significative à la croissance de la productivité du système industriel, à la compétitivité internationale du pays et à sa capacité à attirer les investissements", assure Poste Italiane.

Le groupe Poste Italiane-TIM aurait un chiffre d'affaires d'environ 26,9 milliards d'euros avec plus de 150.000 employés.

"Poste Italiane et TIM forment une intégration parfaite, proposant une offre unique et complète, soutenue par un réseau de distribution sans égal, et donnant naissance à un groupe industriel générant une importante valeur ajoutée pour les actionnaires, avec des synergies de revenus et de coûts estimées à 0,7 milliard d'euros par an, guidé par une orientation stratégique claire et une gouvernance d'entreprise solide", selon le communiqué.

En novembre dernier, TIM avait annoncé s'être engagé avec Poste Italiane dans le lancement d'une coentreprise proposant des services en ligne basés sur l'intelligence artificielle générative.