Italie-Mort de 18 loups dans un parc national, soupçons d'empoisonnement massif

Les autorités italiennes enquêtent sur la mort d'au moins 18 loups et de plusieurs autres animaux sauvages, découverts ces derniers jours dans un parc national du centre de l'Italie, dans ce que les associations de défense de la nature qualifient de l'une des pires attaques contre la faune sauvage du pays.

Les carcasses des bêtes ont été découvertes à plusieurs endroits dans et autour du Parc national des Abruzzes, du Latium et du Molise, une réserve naturelle protégée dans une région montagneuse longtemps considérée comme un refuge pour la population de loups italienne, en voie de rétablissement.

Les autorités du parc ont déclaré que les animaux avaient vraisemblablement été tués par des appâts empoisonnés, ce qui soulève des inquiétudes tant pour la sécurité publique que pour la biodiversité.

"L'ampleur de ce qui s'est passé est épouvantable", ont déclaré les autorités du parc dans un communiqué, exprimant leur "profonde tristesse et leur incrédulité".

Le ministre de l'Environnement, Gilberto Pichetto Fratin, a qualifié ces meurtres d'"horribles", ajoutant qu'il avait ordonné à la police forestière italienne d'intensifier les inspections afin d'identifier les responsables.

La population des loups en Italie - une espèce protégée depuis les années 1970 dans le pays - s'est rétablie au cours des dernières décennies après avoir frôlé l'extinction au XXe siècle. Un recensement en 2020-2021 estimait à environ 3.300 le nombre de loups dans tout le pays.

Cependant, dans certaines zones rurales, les agriculteurs se plaignent d'attaques contre leur bétail.

Angelo Bonelli, député du parti d'opposition Les Verts et Alliance de gauche, a accusé le gouvernement de ne pas tenir tête au lobby de la chasse, considéré comme proche des partis de droite dure de la coalition au pouvoir.

Au printemps 2025, l'Union européenne a décidé d'abaisser le statut du loup dans le droit européen de "strictement protégé" à "protégé", évoquant alors le nombre croissant des loups dans l'UE et la menace qu'ils représentent pour le bétail.

Dans les faits, cela signifie que les pays de l'UE peuvent autoriser la chasse au loup, tout en devant prendre des mesures pour empêcher que l'espèce ne soit menacée.

(Crispian Balmer; version française Benoit Van Overstraeten, édité par Jean Terzian)