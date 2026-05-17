Italie-Meloni annule une réunion à Chypre pour se rendre à Modène après l'attaque à la voiture bélier

- La présidente du Conseil italien Giorgia Meloni a annulé dimanche une réunion à Nicosie à Chypre pour se rendre à Modène, où une voiture a foncé la veille sur des piétons faisant plusieurs blessés.

Elle sera accompagnée dans la ville du nord de l'Italie du président italien Sergio Mattarella.

Un homme de 30 ans, né en Italie, a foncé samedi sur des piétons faisant au moins huit blessés avant d'être interpellé par la police. Il avait auparavant attaqué à l'arme blanche un passant qui tentait de l'arrêter.

Parmi les victimes, deux ont perdu l'usage de leurs jambes tandis qu'une troisième personne est dans un état critique, selon les procureurs de Modène, qui précisent dans un communiqué publié dimanche que le mobile n'était pas encore établi.

"L'homme était traité pour des problèmes de santé mentale en 2022 à cause d'un trouble de la personnalité schizoïde, avant de disparaître des radars", a déclaré la veille Massimo Mezzetti, maire de Modène, à RaiNews24.

(Reportage de Sara Rossi; version française Zhifan Liu)