Italie: le taux de chômage reste stable en juillet à 5,8%

( AFP / DAMIEN MEYER )

Le taux de chômage en Italie est resté stable en juillet par rapport à juin, à 5,8% (-0,1 point sur un an), selon une première estimation publiée mardi par l'Institut national des statistiques (Istat).

L'Istat avait annoncé en mai que le taux de chômage avait atteint son plus bas niveau historique, à 5%, avant de le réviser à la hausse, à 5,4% selon le communiqué publié mardi. Il est ensuite remonté à 5,8% en juin.

Le taux de chômage italien est ainsi revenu en cet été 2026 à des niveaux proches de ceux de l'année 2025, mais il reste légèrement inférieur à la moyenne de l'Union européenne, qui était de 6,1% en juillet selon les données publiées mardi par Eurostat.

Le taux de chômage des jeunes reste cependant plus haut en Italie, à 18,9% (+0,2 point sur un an) contre 15,1% dans l'UE.

Les chômeurs sont définis comme les personnes sans emploi âgées de 15 à 74 ans qui ont effectué au moins une démarche active de recherche de travail au cours des quatre semaines précédentes.

L'économie italienne continue à souffrir d'une timide croissance de son produit intérieur brut (PIB), de 0,2% au deuxième trimestre, et reste marquée par des problèmes de productivité et un haut nombre d'inactifs.

Le nombre d'inactifs (personnes qui ne cherchent plus d'emploi depuis plus d'un mois, y compris les étudiants, retraités, hommes ou femmes au foyer) a baissé en juillet (-0,7 point sur un an), mais il reste élevé chez les femmes (41,6% contre 24,2% pour les hommes).

"Alors que l’emploi en Italie est resté proche de ses niveaux historiques les plus élevés au cours des derniers mois, le taux de participation au marché du travail demeure inférieur à celui de ses pairs, en particulier parmi les femmes et les jeunes", ont commenté les experts du Fonds monétaire international dans une note fin juillet.