La start-up d'IA Manus annonce reprendre ses activités de manière indépendante

( AFP / GREG BAKER )

La start-up d'intelligence artificielle (IA) Manus a annoncé mardi avoir repris ses activités de manière indépendante, plusieurs mois après que Pékin a empêché le géant américain Meta de racheter cette entreprise fondée en Chine et désormais basée à Singapour.

"Manus a officiellement repris ses activités de manière indépendante", a déclaré la société dans un communiqué sur son site, ajoutant que l'"équipe fondatrice continuera à diriger l'entreprise".

Cette annonce conclut le démantèlement sans précédent d'une opération déjà bouclée dans le secteur de l'IA.

Fin décembre 2025, Meta (Facebook, Instagram, WhastApp...) avait annoncé l'acquisition de Manus pour environ 2 milliards de dollars. A son lancement en mars 2025 par la société Butterfly Effect (créée à Pékin en 2022), Manus avait été aussitôt présenté en Chine comme le nouveau DeepSeek.

Manus est un agent IA, logiciel capable d'exécuter seul une série de tâches complexes - réserver un voyage, trier des candidatures ou analyser un marché - à partir d'une simple consigne, au-delà de la simple conversation avec un robot.

Mais fin avril en Chine, la Commission nationale du développement et de la réforme, principale instance de planification économique chinoise, avait interdit le rachat et exigé "que les parties concernées renoncent à la transaction d'acquisition", sans autre explication publique.

Manus avait ensuite annoncé mi-août sa "séparation d'avec Meta". "Nous devons prendre cette mesure pour nous conformer aux exigences réglementaires dans certaines parties du monde", avait expliqué la start-up.

Certains utilisateurs devront sauvegarder et récupérer leurs données, et devront faire face à une "interruption temporaire de l'accès", a-t-elle précisé mardi.